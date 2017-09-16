Бывшая биатлонистка Богалий стала мамой в третий раз

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий на своей странице в «Инстаграме» сообщила о том, что родила дочку. Вес новорождённой — 3,4 килограмма, рост — 52 сантиметра.

«В добрый путь, моя хорошая. Всё только начинается. Спасибо всем за поздравления. Очень приятно. Спасибо за профессионализм докторам», — написала Богалий.

Дочь, которую назвали Варварой, стала третьим ребёнком Богалий. В марте 2016 года у Анны и бизнесмена Андрея Левунина родилась дочь Дарья. Богалий воспитывает также восьмилетнего сына Максима от первого брака.

Фото доступно в «Инстаграме».