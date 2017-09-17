Медведцева получила черепно-мозговую травму в ДТП и перенесла операцию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова и двукратная медалистка Игр Ольга Вилухина попали в ДТП под Красноярском, сообщает ТВК. По данным источника, во время движения от встречного автомобиля в лобовое стекло машины, которой управляла Медведцева, прилетел болт, пробивший стекло и попавший в височную часть головы водителя. После чего автомобиль через встречную полосу вылетел в кювет.

Ольга Медведцева получила черепно-мозговую травму и вечером в субботу, 16 сентября, перенесла успешную операцию. Жизни спортсменки ничего не угрожает, однако ей придётся провести в больнице как минимум несколько дней.



«Действительно, Ольга Медведцева сейчас находится в одном из крупных городских стационаров, она перенесла операцию. Состояние её характеризуется как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает. Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», – рассказала руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения по Красноярскому краю Зоя Масленникова.

По предварительной информации, Слепцова и Вилухина в результате аварии не пострадали.