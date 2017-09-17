Sunweb выиграла женскую командную «разделку» на ЧМ по велоспорту в Бергене

Голландская команда Sunweb победила в женской командной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Бергене. Второе место также заняла команда из Нидерландов Boels Dolmans, а замкнули тройку призёров представительницы немецкой Cervelo — Bigla Pro. Россиянка Ольга Забелинская в составе итальянской Bepink-Cogeas стала восьмой.



Велоспорт на шоссе. Чемпионат мира. Берген, Норвегия

Женщины. Командная гонка с раздельным стартом



1. Sunweb (Нидерланды) — 55.41,63.

2. Boels Dolmans (Нидерланды) — +12,43.

3. Cervelo — Bigla Pro (Германия) — +28,03.