Психолог: Липницкая почти не человек, у неё отбили собственные желания и эмоции

Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт Анастасия Томилова раскритиковала родителей и тренеров олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, недавно объявившей о завершении карьеры.



«Липницкая работала как вол, терпела насилие над собой и исполняла мечты своих родителей и других заинтересованных лиц. Сейчас эти люди и прочие доброхоты рассуждают о том, что надо было себя беречь. Беречь от кого? От родителей? Тренеров? Спортивного комитета? Она делала то, что вы от неё хотели. Ей наверняка со всех сторон твердили: тебе надо похудеть, чтобы вернуть «крутку». И мама наверняка её в этом поддерживала.



Многие из тех, кто причисляет себя к хорошим людям, не ходят в зоопарк и цирк, так как там мучают животных. Но вот смотря спорт по телеку, мало кто понимает, что там всё то же самое. Только на арене и в клетке человеческие детёныши. Девочке Юле Липницкой казалось, что она хочет быть тем, кем стала. У нее отбили все собственные желания и собственные эмоции, мысли. Она почти не человек. Она зомби, которая не справилась с очередным заданием – похудеть. Точнее справилась, но заболела, подвела команду», – написала Томилова на своей странице в сети «Фейсбук».