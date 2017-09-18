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Вашье-Лаграв: и со Свидлером, и с Грищуком было очень непросто

18 сентября 2017, понедельник. 00:44 Другие

Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв оставил Кубок мира по шахматам в Тбилиси без последнего россиянина. На тай-брейке четвертьфинального матча Вашье-Лаграв победил Петра Свидлера. На более ранних стадиях француз обыграл Александра Грищука и Бориса Грачёва.

«И со Свидлером, и с Грищуком было очень непросто, но ни один из этих матчей я бы не назвал сверхсложными, поскольку до кульминации турнира ещё далеко. И всё-таки в поединке с Грищуком у меня оставалось больше энергии на длинные партии, а с Петром я уже чувствовал усталость.

С кем играю в полуфинале — не имеет совершенно никакого значения. Я просто должен продолжить свой путь, подготовиться к очередному матчу и за доской сделать всё от себя зависящее. Никого из возможных соперников на этом турнире я не боюсь, да и они — те, кто остались — едва ли скажут обо мне что-то иное. Хотя, я бы не возражал, чтобы меня опасались, но вы же понимаете, что случайных людей тут уже не осталось, все приложат максимум усилий, чтобы отобраться в турнир претендентов. Напряжение будет очень высоким..." – приводит слова Вашье-Лаграва Chess-news.

Свидлер завершил борьбу за Кубок мира, уступив на тай-брейке Вашье-Лаграву
Источник: Новости шахмат Сообщить об ошибке
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Александр Грищук Пётр Свидлер
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