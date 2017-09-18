Кайшева: мне нужно закрепить положительные подвижки в технике

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева рассказала о сборе в Тюмени и поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском.

«В Тюмени мы делали очень интенсивную работу. Постоянно проводили разные ускорения. Уже три года в сентябре тренируемся в „Жемчужине Сибири“. Для этого периода тюменский центр — лучшая база.

Чемпионат мира для меня получился результативным. Он был очень полезен, полон эмоций. Думаю, чемпионат мира дал толчок для моего дальнейшего развития.

Мы с тренером уже обговорили, что нужно закрепить подвижки положительные в технике, доработать кое-какие моменты в стрельбе, которые не получились на чемпионате мира», — цитирует Кайшеву «Тюменская арена».