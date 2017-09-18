Слепов: качество стрельбы и физические кондиции у меня растут

Трёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Алексей Слепов рассказал о подготовке к новому сезону под руководством Анатолия Хованцева.

«У Анатолия Николаевича своя, какая-то особая система, наработанная годами, как тренировок стрельбы, так и функциональных качеств. Не хотелось бы подробно вдаваться в детали и нюансы. Скажу лишь, что, судя по результатам тренировок и результатам тестов, эта система работает, так как и качество стрельбы, и физические кондиции у меня растут.

Чем система подготовки Хованцева отличается от системы Рикко Гросса? Не то что прям очень сильно отличается, но отдельных нюансов хватает. Где-то больше имитации, где-то больше манипуляций перед основной тренировкой с оружием. Но, повторюсь, ничего необычного и из рук вон выходящего не было. Привыкал я очень быстро и, в принципе, сейчас могу сказать, что нет ничего необычного.

Инициатива о переходе исходила целиком от Дмитрия Владимировича Васильева. Он, естественно, посоветовался с нами. Мы — я, Дима Малышко и Павел Магазаев, были не против. Все расходы и организационные моменты федерация биатлона Санкт-Петербурга также взяла на себя», — цитирует Слепова официальный сайт спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга.