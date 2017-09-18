Призёр зимнего ЧР прыгун в длину Колесников переезжает в Израиль

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что бронзовый призёр зимнего чемпионата России — 2017 в прыжках в длину Максим Колесников переезжает на постоянное жительство в Израиль.

«Максим вместе со всей своей семьёй переезжает на постоянное жительство в Израиль. Поэтому ни о каком побеге речи не идёт — все переезжают, и он с ними. Сейчас мы вывели его из списка резерва основного состава сборной, а потом наша федерация должна дать ему открепление, чтобы человек мог выступать за Израиль. Пусть парень продолжает карьеру", — цитирует Борзаковского ТАСС.



«Насколько я знаю, Израиль уже разрешил Максиму выступать на внутренних соревнованиях, но на международном уровне пока такой возможности нет в связи с запретом IAAF на переходы до конца года», — сказал личный тренер Колесникова Евгений Тер-Аванесов.

