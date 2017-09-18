Более 500 человек посетило день открытых дверей в Академии парусного спорта

17 сентября в Академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга прошёл осенний день открытых дверей. В центральном здании были представлены несколько обучающих тренажёров — уникальный Sailingmaker, на котором можно было полноценно прочувствовать себя в гонке на «Оптимисте», самом распространённом детском классе яхт. Юные посетители также испытывали в действии тренажёр-имитатор виндсёрфинговой доски, а самые смелые тестировали специальный тренажёр, имитирующий работу с парусами на трапеции, аналогичную той, что используется на «скифах» (классы 29-й и 49-й) и 420-470.

Параллельно для детей проходила викторина с призами. На остальной территории яхтенного порта, включающей в себя и шхуну «Надежда», организаторы проводили увлекательный квест с ценными призами для всех участников.



На воздухе все желающие могли ознакомиться с основными классами яхт, на которых тренируются и выступают ребята из академии: «Ракета-270», 420, 470, Лазер 4.7. Самых маленьких гостей удалось покатать на лодочках, являющихся уменьшенной копией «Оптимистов».

Всего мероприятие посетило более 500 человек, оставлено 127 предварительных заявок на обучение, 35 гостей принесли полный набор документов для вступления в ряды членов академии.