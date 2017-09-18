Анюшина: меня оправдали и допустили на Олимпиаду-2016 за три дня до старта

Байдарочница Елена Анюшина – одна из российских спортсменов, которые упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Как ещё летом 2016 года ей удалось добиться оправдания и выступить на Олимпийских играх, Анюшина рассказала корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

«Если бы мне сейчас предложили заниматься греблей, но сказали, что придётся такое перенести, я бы не стала даже пробовать. Это было настоящим шоком. Я готовилась к Олимпиаде на сборе, когда мне позвонили из нашей федерации и сообщили, что я отстранена от соревнований без всяких причин. Конечно, мы с тренером потребовали объяснить, что случилось. И услышали в ответ, что якобы в моей допинг-пробе «А» найдены следы то ли марихуаны, то ли каких-то трав, которые попадают в организм через кальян. А я и кальян-то никогда в жизни не пробовала! Потом появилась новая версия – нашли запрещённый препарат, который содержится в таблетках от детского поноса. Сейчас даже смешно говорить, а тогда было совсем не смешно. В общем, я заявила, что настаиваю на вскрытии пробы «Б» и буду при этом присутствовать.

Меня допустили к соревнованиям, сняв абсолютно все обвинения. Случилось это за три дня до того, как мне нужно было выступать на Олимпиаде», — рассказала Анюшина.