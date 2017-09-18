Жуков: в ноябре возможно полное восстановление РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал об участии в сессии МОК в Лиме, на которой были заслушаны выступления комиссий МОК, изучающих данные доклада Макларена о допинге в российском спорте.

«Пока мы услышали два промежуточных доклада комиссии Шмидта и Освальда. Там пока никаких содержательных выводов не прозвучало. Комиссии сказали, что они продолжают работу. Очень важно было выступление Крэйга Риди, президента ВАДА, который, во-первых, сказал, что идёт очень активная совместная работа ВАДА и России по восстановлению РУСАДА. Что в этом деле достигнут очень большой прогресс и что в скором времени, в ноябре, возможно полное восстановление РУСАДА, что является главным моментом в нашем сотрудничестве. Во-вторых, очень важно, что Риди прокомментировал обращение 17 антидопинговых агентств к МОК с призывом отстранить Россию от участия в Олимпийских играх. Он сказал, что это не совпадает с позицией ВАДА. ВАДА к этому не призывает. Наоборот, ВАДА считает, что сотрудничество с Россией идёт в правильном направлении, в позитивном. Это мнение нескольких антидопинговых агентств, которое не разделяет ВАДА. Эти агентства смотрят не вперёд, а назад. Да, действительно, было достаточное количество допинговых нарушений со стороны российских спортсменов, но сейчас ситуация кардинально изменилась, поэтому нет никаких оснований для подобного рода призывов. То, что прозвучало, и то, что большинство членов МОК против каких-то коллективных наказаний, безусловно, очень позитивный факт», – сказал Жуков в эфире «Матча».