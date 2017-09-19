Прямая видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Университет-Нева» – «Спартак»

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд санкт-петербургский «Университет-Нева» примет на своей площадке московский «Спартак».

Для хозяев это третий матч в сезоне. В двух первых они победили УОР №2 (32:18) и сыграли вничью с командой «Сунгуль» (25:25). «Спартак» провёл только один матч, в котором на своей площадке взял верх над СКИФом (26:24).

Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи вы можете в Интернете.