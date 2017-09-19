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Московский «Спартак» одержал вторую победу в ЧР по гандболу

19 сентября 2017, вторник. 22:04 Другие

Гандболисты московского «Спартака» одержали вторую победу в сезоне. В их втором матче чемпионата России среди команд Суперлиги красно-белые на выезде взяли верх над командой «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга со счётом 30:28. По 8 мячей в составе «Спартака» забили Дмитрий Ковалёв и Евгений Цахариас. У хозяев 10 раз отличился Дмитрий Киселёв. 6 голов записал на свой счёт Кирилл Воронин, 5 — Николай Емельяненко.

Питерские гандболисты потерпели первое поражение в трёх матчах национального первенства.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) — 28:30 (16:13).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ГК Спартак ГК Университет-Нева
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19 сентября 2017, вторник
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