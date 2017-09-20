Бубка подозревается в причастности к коррупционной схеме с участием Балахничёва

Вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка попал под подозрение в причастности к коррупционной схеме с участием сына экс-главы IAAF Ламина Диака Папа Массата Диака и бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентина Балахничёва, сообщает Le Monde.

Источник сообщает, что в 2009 году Бубка перевёл $ 45 тыс. офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром был Балахничёв, тогда занимавший пост казначея IAAF. До этого Бубка перевёл такую же сумму компании Папа Массата Диака.

В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничёва.

Прокуратура Франции заявила о существовании коррупционной схемы с участием Диака, связанной с подкупом членов МОК и IAAF. Предполагается, что средства могли быть направлены на подкуп при голосовании на выборах места проведения Олимпиады-2016 и других крупных турниров.