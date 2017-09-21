Юрлова-Перхт: на последнем подъёме стало совсем плохо, чуть не упала в обморок

Бронзовая медалистка в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что гонка далась ей тяжело.

«Мы с командой проводили здесь сбор с 31 августа. Так что мы уже давно в Чайковском, к трассам привыкли. Все хорошо. Но болезнь, которая случилась накануне чемпионата России, не до конца оставила меня. Стоит отметить, что с середины дистанции мне стало не очень хорошо. Наверное, сказалось, что я неделю назад переболела. До сих пор не пришла в те кондиции, которые были в начале сбора.



В целом к трём рубежам у меня претензий нет. А на последний не хватило ни концентрации, ни физических сил, чтобы бороться с самой собой. На последнем подъёме мне стало совсем плохо. Я чуть не упала в обморок. Хорошо, что по трассе были тренеры, кричали. Благодаря шуму я нашла в себе силы доехать до финиша.



Я провожу первое полноценное межсезонье с командой после рождения ребёнка. Лето прошло довольно-таки продуктивно. Хороший сбор мы провели с командой в Отепя и Антхольце на среднегорье, где одна из моих любимых трасс. Здесь хороший сбор получился. Думаю, всё, что придумали тренеры, мы реализуем в тренировочном процессе. Надеюсь, что за последние два месяца мы придём к оптимальной форме перед олимпийским сезоном. Анатолий Николаевич Хованцев в Чайковском вместе с командой Санкт-Петербурга. Вчера мы собирались этой командой перед индивидуальной гонкой. Я сразу вспомнила свой первый сезон в сборной. Его наставления сегодня очень помогли», — приводит слова Юрловой-Перхт официальный сайт СБР.