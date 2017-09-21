Российские дуэты заняли три первых места в короткой программе в Братиславе

Российские дуэты заняли все три первых места в короткой программе соревнований спортивных пар на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Лидируют Кристина Астахова и Алексей Рогонов, на второй позиции располагаются Наталия Забияко и Александр Энберт, а замыкают тройку Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Спортивные пары. После короткой программы



1. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) – 67,18.

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) – 64,52.

3. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) – 61,82.