Иванов и Созонов вышли в полуфинал этапа Суперсерии по бадминтону в Токио

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в полуфинал этапа мировой Суперсерии по бадминтону в Токио (Япония) в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли представителей Японии Такэси Камуру и Кэйго Соноду со счётом 2:1 (24:26, 22:20, 21:19).

На старте соревнований Иванов и Созонов в трёх партиях одолели представителей Гонконга Ло Чук Хима и Ли Чунь Хэй Реджинальда со счётом 2:1 (21:23, 21:13, 21:13), а затем оказались сильнее китайцев Лю Чэна и Чжан Наня — 2:1 (21:18, 15:21, 24:22).

В полуфинале Иванов и Созонов сыграют с японским дуэтом Такуто Иноуэ / Юки Канэко.