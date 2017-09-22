Новолодская стала 4-й в групповой велогонке среди юниорок на ЧМ в Бергене

В Бергене (Норвегия) продолжается чемпионат мира по велоспорту на шоссе. В групповой гонке среди юниорок на 76,4 км россиянка Мария Новолодская заняла четвёртое место. Золото выиграла итальянка Елена Пирроне.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Берген. Юниорки

Групповая гонка. 76,4 км

1. Елена Пирроне (Италия) – 2:06.17.

2. Эмма Йоргенсен (Дания) – +0.12.

3. Летиция Патерностер (Италия) – то же время.

4. Мария Новолодская (Россия) – то же время…

17. Алёна Петченко (Россия) – +2.02…

20. Гюнель Мехтиева (Россия) – +4.12…

36. Александра Степанова (Россия) – +4.14.