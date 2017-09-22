Борцы Цаболов и Хугаев выиграли золото на ЧМ среди военнослужащих

21 сентября в Клайпеде (Литва) завершился чемпионат мира среди военнослужащих по вольной борьбе. Россияне Хетик Цаболов и Алан Хугаев завоевали золотые медали, Заур Коциев — бронзовую, а Шамиль Кудиямагомедов из-за травмы на ковёр не вышел, сообщает официальный сайт ФСБР. Всего в активе россиян пять золотых и две бронзовые медали.

Вольная борьба. Чемпионат мира среди военнослужащих. Клайпеда

До 74 кг

1. Хетик Цаболов (Россия).

2. Андрей Карпач (Беларусь).

3. Реза Афзали (Иран) и Мэтью Браун (США).



До 86 кг

1. Алиреза Карими (Иран).

2. Гвон Хёк Бём (Южная Корея).

3. Любомир Сагалюк (Украина) и Есреф Алиев (Азербайджан).



До 97 кг

1. Александр Гуштын (Беларусь).

2. Радослав Баран (Польша).

3. Заур Коциев (Россия) и Хоссейн Шахбази (Иран).

До 125 кг

1. Алан Хугаев (Россия).

2. Ден Живей (Китай).

3. Амин Тахери (Иран) и Виталий Песняк (Беларусь).