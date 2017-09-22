Забияко и Энберт выиграли мемориал Ондрея Непелы в Братиславе

Российская спортивная пара Наталья Забияко/Александр Энберт выиграла турнир серии «челлендж» по фигурному катанию «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе. По сумме двух программ Забияко и Энберт на 1,46 балла обошли лидировавших после первого дня соревнований соотечественников Кристину Астахову и Алексея Рогонова. На третью ступень пьедестала почёта также поднялись россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Фигурное катание. Серия «челлендж». Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Спортивные пары

1. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 192,58.

2. Кристина Астахова / Алексей Рогонов (Россия) – 191,12.

3. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) – 171,22.