Дмитриева: играть с кореянками не очень приятно

Гандболистка сборной России, олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарья Дмитриева рассказала о настрое на товарищеский матч с кореянками.

«Настроение хорошее, всё в порядке, сейчас будем играть, всё хорошо. Надо прибавить в игре в защите, тренер нам об этом говорит.

Сейчас готовимся к отборочному турниру на чемпионат Европы, будем играть против Португалии и Австрии. Что касается сегодняшнего матча против кореянок, то у них особая манера игры. Играть против них не очень приятно", — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.