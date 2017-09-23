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Дмитриева: играть с кореянками не очень приятно

23 сентября 2017, суббота. 16:37 Другие

Гандболистка сборной России, олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дарья Дмитриева рассказала о настрое на товарищеский матч с кореянками.

«Настроение хорошее, всё в порядке, сейчас будем играть, всё хорошо. Надо прибавить в игре в защите, тренер нам об этом говорит.

Сейчас готовимся к отборочному турниру на чемпионат Европы, будем играть против Португалии и Австрии. Что касается сегодняшнего матча против кореянок, то у них особая манера игры. Играть против них не очень приятно", — передаёт слова Дмитриевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Женская сборная России - Гандбол Дарья Дмитриева
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