Российский гроссмейстер Бешуков умер на 54-м году жизни

Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила Федерации шахмат России, которая выразила соболезнования родным и близким шахматиста в связи с трагедией.

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внёс большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», — сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Сергей Бешуков — международный гроссмейстер с 1994 года, победитель и призёр ряда российских и международных турниров, международный организатор ФИДЕ (2019), арбитр ФИДЕ (2018), спортивный судья Всероссийской категории по шахматам (2017). Также гроссмейстер занимал должность президента Сочинской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Шахматная федерация».