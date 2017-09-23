Иранский штангист Моради побил мировой рекорд 1999 года

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по тяжёлой атлетике иранский штангист Сохраб Моради, выступающий в весовой категории до 94 кг, установил новый мировой рекорд на Азиатских играх, которые проходят в Ашхабаде (Туркмения).

По сумме двух упражнений Моради поднял 413 кг (185 кг в рывке + 228 кг в толчке). Иранец Моради превзошёл достижение выступавшего за Грецию грузинского спортсмена Кахи Кахиашвили, который на чемпионате мира 1999 года в Афинах (Греция) показал по сумме двух упражнений результат 412 кг.