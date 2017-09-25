Черкасов занял седьмое место на этапе Кубка Европы по дзюдо в Белграде

В Белграде (Сербия) прошёл этап Кубка Европы по дзюдо. Участие в соревнованиях принял один представитель России — Михаил Черкасов, выступавший в весовой категории свыше 100 кг. В четвертьфинале он проиграл хозяину соревнований Владимира Гайичу, а в утешительном турнире — румыну Мирче Кройтору и в итоге занял седьмое место.

Победителем турнира в столице Сербии в этой весовой категории стал ещё один представитель Румынии Владуц Симионеску. В финале он оказался сильнее азербайджанца Джалила Шукурова.