Ещё 5 антидопинговых агентств призвали МОК отстранить РФ от участия в ОИ-2018

Антидопинговые организации Бельгии, Италии, Кении, Латвии и Люксембурга поддержали призыв членов института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за допинговых скандалов, сообщает официальная страница iNADO в «Фейсбуке».

Накануне о своей поддержке этого заявления сообщил Национальный антидопинговый центр Украины. Всего же число антидопинговых организаций, призывающих отстранить РФ от участия в Играх-2018, достигло 38.

Зимние олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.