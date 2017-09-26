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Зажигательные чирлидерши – в фотообзоре разгромной победы России над Португалией

26 сентября 2017, вторник. 22:33 Другие

26 сентября на площадке УСК «Подмосковье» в Щёлково национальные сборные России и Португалии по мини-футболу провели второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы 2018 года в Любляне, куда обе команды успешно квалифицировались. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу подопечных Сергея Скоровича. Накануне сборные России и Португалии сыграли вничью — 3:3.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии со второго матча Россия — Португалия, подготовленные специальным фотокорреспондентом Денисом Тыриным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Мини-футбол Фото
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