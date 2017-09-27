Ласицкене начнёт подготовку к зимнему ЧМ в начале октября в Афинах

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене начнёт подготовку к новому сезону 4 октября в Афинах, сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Греции. По данным источника, Мария проведёт в Греции около месяца.

Подготовительный процесс Ласицкене нацелен на зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Бирмингеме со 2 по 4 марта.

В 2017 году Ласицкене выиграла все соревнования, в которых приняла участие, включая чемпионат мира в Лондоне и финал «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе.