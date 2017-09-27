Аронян: в финале Кубка мира играл с Дином более уважительно, чем раньше

Армянин Левон Аронян поделился впечатлениями от победы на Кубке мира по шахматам в Тбилиси.

«Зная, что инициатива на твоей стороне, надо давить. Защищаться обычно намного сложнее психологически, то есть ты как бы находишься «под осадой». Но если, как в нашем матче, соперник продолжает не терять вот этого настроя, то в конце концов ты забиваешь. То, что я проиграл обе партии Дину до этого, не особо влияло, потому что я всегда стараюсь возвратить долг соперникам. Но могу сказать, что в тех проигранных партиях я чересчур рьяно играл на победу. А здесь я действовал более уважительно и собранно.



30 сентября у меня свадьба. Невеста иногда приезжала, но вообще-то она приезжала сюда высыпаться, потому что она могла выключать телефон и немного отдыхать от всех сложностей. Я очень благодарен ей. По кавказским меркам — нормальный масштаб свадьбы. Где-то 350 человек. Почётные гости будут, но большинство из Армении», — приводит слова Ароняна официальный сайт Российской шахматной федерации.