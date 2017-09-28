QPRO Sailing Team лидирует в общем зачёте Премьер-дивизиона НПЛ после 6 этапов

В рамках Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги состоялось шесть этапов: в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Лидером общего зачёта стала московская команда QPRO Sailing Team, в активе которой 14,191 очка.

На второй позиции располагается сочинская Koreg Sailing Team (15,570). Третье место занимает ещё один представитель столицы России — Caramba (19,794).

Финальный этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги пройдёт в Сочи 19-22 октября, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.