ВФЛА обяжет атлетов до 18 лет пройти курс на сайте РУСАДА для допуска к турнирам

27 сентября в офисе Всероссийской федерации лёгкой атлетики состоялось собрание, в котором приняли участие руководители ВФЛА и старшие тренеры сборных команд России. В частности, в ходе заседания было вынесено предложение внести в список обязательных условий допуска к национальным соревнованиям для спортсменов младше 18 лет прохождение антидопингового онлайн-курса на сайте РУСАДА и получение соответствующего сертификата.

Такое требование будет внесено в положение о соревнованиях после согласования с Министерством спорта Российской Федерации, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Также обсуждался вопрос создания системы лицензирования федерацией российских тренеров для более эффективного контроля за соблюдением правил соревнований.