Каноисты Миназова и Образцов стали 10-ми на чемпионате мира во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Россияне Алсу Миназова и Максим Образцов стали 10-ми в каноэ-двойке в миксте (227,41). Чемпионами мира стали французы Марго Анри / Ив Приджент (105,37).

Второе место заняли итальянцы Николо Феррари / Стефани Хорн (106,09), третье – чехи Вероника Войтова / Ян Машек (109,06).

Байдарочница Марта Харитонова вышла в полуфинал, заняв первое место во второй отборочной попытке. Не смогла пройти дальше Ксения Крылова.

В полуфинал в каноэ-одиночке не вышли Виталий Максимов и Дмитрий Храмцов.