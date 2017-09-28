Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Nebelhorn Trophy

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на этапе серии «челлендж» по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. 4,53 балла им проиграли немцы Алёна Савченко и Бруно Массо. Замыкают тройку лидеров австрийцы Мириам Циглер и Зеверин Кифер.
Фигурное катание. Серия «челлендж». Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Спортивные пары. После короткой программы
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 77,52.
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) – 72,99.
3. Мириам Циглер/Зеверин Кифер (Австрия) – 65,09.