Коу и Ватанабе в феврале 2018 года станут членами МОК

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу станет членом Международного олимпийского комитета, сообщает AFP. По данным источника, избрание двукратного олимпийского чемпиона по бегу на средние дистанции состоится на сессии МОК перед Олимпиадой-2018 в Пхёнчхане в феврале.

Помимо Коу, которому 29 сентября исполнится 60 лет, членом МОК станет президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабе.

Коу возглавил IAAF в 2015 году, а Ватанабе стал президентом FIG в 2016-м.