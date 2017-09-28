«Штурм-2002» уступил в первом туре квалификации Кубка Европы по водному поло

Клуб «Штурм-2002» из Московской области проиграл венгерскому «Мишкольци» в первом туре квалификации Кубка Европы по водному поло. В пятницу, 29 сентября, подопечные Сергея Родионова сыграют с немецким «Уайт Шаркс Ганновер».

В субботу российская команда встретится с черногорским «Приморацом» и словацким «Кошице», а 1 октября сыграет с испанским «Кадисом».

Водное поло. Мужчины. Кубок Европы. Квалификация

Группа А. 1-й тур. Венгрия



«Мишкольци» (Венгрия) — Штурм-2002" (Московская область) — 16:6 (5:1, 2:2, 2:0, 7:3).