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Тарасова: в Оберстдорфе хотим показать судьям себя, свои программы

28 сентября 2017, четверг. 23:06 Другие

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выигравшая вместе с Владимиром Морозовым короткую программу соревнований спортивных пар на турнире серии «челлендж» в Оберстдорфе, прокомментировал выступление своего дуэта.

«В целом довольны выступлением. Это первый старт сезона, сезон открыт, короткая удалась, но есть ещё над чем работать.

На этом турнире всегда собирается много представителей судейского корпуса, которые в дальнейшем будут судить соревнования. Хотим показать себя, свои программы», — приводит слова Тарасовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова
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28 сентября 2017, четверг
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