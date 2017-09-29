Байдарочник Эйгель не пробился в финал ЧМ по гребному слалому во Франции

В По (Франция) продолжается чемпионат мира по гребному слалому. Россиянин Павел Эйгель не смог выйти в финал в байдарке-одиночке. По итогам полуфинальных заездов Эйгель показал 12-й результат — 95,82 секунды.

Лучшее время в полуфинале продемонстрировал словенец Петер Каузер (89,28), вторым стал француз Борис Нево (93,27), третьим – австралиец Люсьен Делфур (93,47).

Ранее в финал в каноэ-одиночке вышли российские спортсменки Полина Мухгалеева и Зульфия Сабитова, а Алсу Миназова выбыла из борьбы за награды.