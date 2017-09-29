Быков: Белоусова и Протопопов помогали мне в Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков признателен двукратной олимпийской чемпионке Людмиле Белоусовой за то, что она совместно с Олегом Протопоповым помогала ему во время швейцарского этапа его спортивной и тренерской карьеры. Белоусова скончалась 29 сентября на 82-м году жизни в Швейцарии, где жила с 1979 года.

«Я имел счастье быть с ней знакомым, мы с ними сотрудничали. Когда я играл в Швейцарии, то приезжал к ним в Гриндельвальд, они мне помогали восстанавливаться после травмы. Потом, когда уже тренировал команду, мы использовали их методику построения тренировочного процесса, катания. Работали достаточно плодотворно.

Они очень приятные, добродушные и отзывчивые люди, сейчас мурашки по коже. Не удивлюсь, если они до последнего выходили на лёд и продолжали давать уроки. Они поддерживали форму, следили за своим здоровьем. Очень жаль, что такие люди уходят, Олегу будет очень непросто», — приводит слова Быкова ТАСС.