Валлийский регбист получил травму, просунув руку в клетку со львом в зоопарке

Игрок регбийного клуба «Оспрейз» из Уэльса Скотт Болдуин получил травму руки во время посещения командой зоопарка в Блумфонтейне (ЮАР). Спортсмен просунул руку в клетку со львом, который укусил его. Болдуина доставили в больницу, где наложили несколько швов.

«Лев действительно укусил Скотта, но животное тут ни при чём. Очень глупо засовывать руку в клетку со львом. Если ты делаешь подобное, то должен быть готов к страшным последствиям. Честно говоря, Скотту ещё повезло», — приводит слова главного тренера сборной Уэльса Стива Тенди The Sun.