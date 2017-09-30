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Валлийский регбист получил травму, просунув руку в клетку со львом в зоопарке

30 сентября 2017, суббота. 09:58 Другие

Игрок регбийного клуба «Оспрейз» из Уэльса Скотт Болдуин получил травму руки во время посещения командой зоопарка в Блумфонтейне (ЮАР). Спортсмен просунул руку в клетку со львом, который укусил его. Болдуина доставили в больницу, где наложили несколько швов.

«Лев действительно укусил Скотта, но животное тут ни при чём. Очень глупо засовывать руку в клетку со львом. Если ты делаешь подобное, то должен быть готов к страшным последствиям. Честно говоря, Скотту ещё повезло», — приводит слова главного тренера сборной Уэльса Стива Тенди The Sun.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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