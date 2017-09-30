Фигуристы стали первыми спортсменами из КНДР, попавшими на Олимпиаду-2018

Фигуристы Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким из КНДР заняли шестое место в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «челлендж» Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). Этот результат позволил им квалифицироваться для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Таким образом, Тхэ Ок Рем и Чу Сик Ким стали первыми представителями КНДР, которые завоевали право выступить на Олимпиаде-2018.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что оказывает помощь спортсменам КНДР в подготовке к Играм, в частности, в вопросе приобретения инвентаря, который стал проблемой для КНДР из-за санкций в отношении страны.

Напомним, что на Олимпиаде 2014 года в Сочи северокорейские спортсмены не выступали.