Фигурист Ковтун пропустит этап Гран-при Skate Canada из-за рецидива травмы спины

Россиянин Максим Ковтун не выступит на этапе этап Гран-при Skate Canada, который пройдёт с 27 по 29 октября в Реджайне. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.



«Ковтун пока не восстановился полностью от травмы и в Канаде выступить точно не сможет», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Тренер Максима Инна Гончаренко объяснила решение о пропуске этапа в Канаде.

«У Максима рецидив прежних проблем со спиной. Резких болевых ощущений нет, но в тренировках мы каждый раз сталкиваемся с одним и тем же: Ковтун начинает кататься, нормально работает первые полчаса или чуть больше, потом спину „клинит“, и я вынуждена дать спортсмену отдых. Сейчас пока непонятно, насколько серьёзное лечение может потребоваться, мы пытаемся устранить проблему посредством физиотерапии и массажа, но на данный момент невозможно ничего прогнозировать», — рассказала Гончаренко.