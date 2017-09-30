Женская сборная России по гандболу уступила Австрии в квалификации ЧЕ-2018

Женская сборная России по гандболу во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года на выезде уступила команде Австрии со счётом 25:27. Подопечные Евгения Трефилова выиграли первый тайм, но после перерыва хозяйки площадки не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, а затем сумели удержать преимущество.

Напомним, в первом туре россиянки дома обыграли Португалию (32:25), а австрийские гандболистки на выезде уступили румынкам (25:36).

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы — 2018. Квалификация

Австрия – Россия — 27:25 (13:16).