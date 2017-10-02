Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день мемориала Коркина

1 октября в Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Соревнования проходили в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. Во второй соревновательный день россияне завоевали 12 медалей, в том числе 4 золота.

Вольная борьба. Международный турнир памяти Дмитрия Коркина. Якутск

До 61 кг

1. Виктор Рассадин (Россия)

2. Эдуард Григорьев (Россия)

3. Юлиан Гергенов и Егор Пономарёв (оба — Россия).



До 70 кг

1. Герман Устинов (Россия)

2. Хачатур Папикян (Армения)

3. Чермен Валиев и Семён Терещенко (оба — Россия).



До 86 кг

1. Сослан Кцоев (Россия)

2. Александр Зеленков (Россия)

3. Ойтумен Оргодол (Монголия) и Камран Хасемпур (Иран).



До 125 кг

1. Владислав Байцаев (Россия)

2. Виталий Голоев (Россия)

3. Мунхтур Лхагвагерэл (Монголия) и Остап Пасенок (Россия).