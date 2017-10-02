Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день мемориала Коркина

1 октября в Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Соревнования проходили в весовых категориях до 61, 70, 86 и 125 кг. Во второй соревновательный день россияне завоевали 12 медалей, в том числе 4 золота.
Вольная борьба. Международный турнир памяти Дмитрия Коркина. Якутск
До 61 кг
1. Виктор Рассадин (Россия)
2. Эдуард Григорьев (Россия)
3. Юлиан Гергенов и Егор Пономарёв (оба — Россия).
До 70 кг
1. Герман Устинов (Россия)
2. Хачатур Папикян (Армения)
3. Чермен Валиев и Семён Терещенко (оба — Россия).
До 86 кг
1. Сослан Кцоев (Россия)
2. Александр Зеленков (Россия)
3. Ойтумен Оргодол (Монголия) и Камран Хасемпур (Иран).
До 125 кг
1. Владислав Байцаев (Россия)
2. Виталий Голоев (Россия)
3. Мунхтур Лхагвагерэл (Монголия) и Остап Пасенок (Россия).