Коблова: в январе я перенесу ещё одну операцию на колене

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Валерия Коблова, снявшаяся с первой схватки на чемпионате мира в Париже из-за травмы ноги, рассказала о перенесённой операции и сроках восстановления. В июне 2015 года у Кобловой был диагностирован разрыв связок колена. После той травмы она вернулась к выступлениям в мае 2016-го.

«Несколько дней назад я сделала операцию в Риме — ревизию колена. Вчера мне сняли швы, восстановление будет проходить в два этапа. Сейчас мне почистили коленный сустав и убрали всё, что осталось после предыдущей операции. После восстановления колена, через три месяца, будет проведена новая операция на задней и передней связках. Она пройдёт там же, в Италии, и у того же врача, который сейчас подготовил колено для восстановления, уже в январе.

Мне также придётся делать повторную операцию на боковой связке. Восстановление после второй операции в Риме займёт минимум три-пять месяцев. Но многое будет зависеть от того, как поведёт себя колено, ведь организмы у всех разные. При хорошем раскладе полное восстановление займёт шесть-восемь месяцев начиная с момента первой операции", — цитирует Коблову «Р-Спорт».