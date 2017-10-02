Казань с 2018 года будет принимать российский этап КМ по плаванию

Российский этап Кубка мира по плаванию с 2018 года перенесён из Москвы в Казань, сообщает «Спорт Бизнес Online». Четырёхлетнее соглашение между столицей Татарстана и Международной федерацией плавания (FINA) практически согласовано – осталось определить точные даты проведения турнира.

Стоимость организации этапа составит около $ 500 тыс. Республика понесёт только малую часть расходов – большую возьмут на себя федеральные структуры и сама FINA. Помимо Казани этапы Кубка мира примут Берлин, Гонконг, Пекин, Токио, Сингапур, Эйндховен и Доха. Заплывы пройдут в бассейне на 25 метров.