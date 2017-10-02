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Роллан переизбран на пост президента Международной федерации гребли

2 октября 2017, понедельник. 20:29 Другие

Олимпийский чемпион Сиднея 2000 года по академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого француз Жан-Кристоф Роллан единогласным решением переизбран на пост президента Международной федерации гребли (FISA), сообщает страница организации в «Твиттере». Конгресс FISA проходит в Сарасоте (США).

49-летний Роллан впервые возглавил FISA в сентябре 2013 года, сменив на этом посту швейцарца Дениса Освальда. Новый срок француза, который был единственным кандидатом на выборах главы FISA, также рассчитан на четыре года.

Вице-президентом FISA переизбрана канадка Триша Смит, казначеем — британец Майк Уильямс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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2 октября 2017, понедельник
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