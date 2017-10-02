Детские дома из 4 регионов РФ сформируют резерв для сборной России по бочча

Завершился первый этап программы «Спорт расширяет горизонты», направленной на развитие паралимпийского вида спорта бочча в регионах России. Специализированные детские дома Болхова (Орловская область), Темникова (республика Мордовия), Новочеркасска (Ростовская область) и Нижнего Ломова (Пензенская область) получили необходимый для игры инвентарь – мячи и желоба, методические материалы. Преподаватели физкультуры приняли участие в мастер-классах по игре в бочча. В итоге с конца сентября регулярно заниматься бочча начали более 200 детей-инвалидов. Организаторами программы выступили благотворительный фонд «Новая жизнь» и компания «МегаФон».

«У программы две основные задачи. Во-первых, выявить ребят, способных заниматься бочча профессионально, представлять свой регион на крупных соревнованиях и впоследствии войти в сборную России. Во-вторых, мы хотим познакомить с бочча родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также региональные общественные организации, работающие с инвалидами, простимулировать таким образом создание секций по бочча по всей стране.

Конкуренция необходима для повышения общего уровня российских команд, успешного участия на международных турнирах во всех соревновательных классах. До настоящего момента бочча опиралась на энтузиазм родителей и на участие спонсоров. Сейчас мы вместе создаём систему, способную стимулировать развитие бочча на федеральном уровне», — рассказывает президент фонда «Новая Жизнь» Олег Голубев.

Первый турнир по бочча в России был проведён в 2009 году. За 8 лет была сформирована сборная России, появились спортсмены, представляющие Россию на международном уровне. К примеру, один из членов сборной России, 19-летний Максим Васильев, сейчас занимает 6-ю строчку в мировом рейтинге в классе BC-3.

В конце октября 2017 года в каждом из четырёх детских домов, участвующих в программе, будут проведены первые соревнования. На первый квартал 2018 года запланирован межрегиональный турнир.