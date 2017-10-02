100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Детские дома из 4 регионов РФ сформируют резерв для сборной России по бочча

2 октября 2017, понедельник. 22:09 Другие

Завершился первый этап программы «Спорт расширяет горизонты», направленной на развитие паралимпийского вида спорта бочча в регионах России. Специализированные детские дома Болхова (Орловская область), Темникова (республика Мордовия), Новочеркасска (Ростовская область) и Нижнего Ломова (Пензенская область) получили необходимый для игры инвентарь – мячи и желоба, методические материалы. Преподаватели физкультуры приняли участие в мастер-классах по игре в бочча. В итоге с конца сентября регулярно заниматься бочча начали более 200 детей-инвалидов. Организаторами программы выступили благотворительный фонд «Новая жизнь» и компания «МегаФон».

«У программы две основные задачи. Во-первых, выявить ребят, способных заниматься бочча профессионально, представлять свой регион на крупных соревнованиях и впоследствии войти в сборную России. Во-вторых, мы хотим познакомить с бочча родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также региональные общественные организации, работающие с инвалидами, простимулировать таким образом создание секций по бочча по всей стране.

Конкуренция необходима для повышения общего уровня российских команд, успешного участия на международных турнирах во всех соревновательных классах. До настоящего момента бочча опиралась на энтузиазм родителей и на участие спонсоров. Сейчас мы вместе создаём систему, способную стимулировать развитие бочча на федеральном уровне», — рассказывает президент фонда «Новая Жизнь» Олег Голубев.

Первый турнир по бочча в России был проведён в 2009 году. За 8 лет была сформирована сборная России, появились спортсмены, представляющие Россию на международном уровне. К примеру, один из членов сборной России, 19-летний Максим Васильев, сейчас занимает 6-ю строчку в мировом рейтинге в классе BC-3.

В конце октября 2017 года в каждом из четырёх детских домов, участвующих в программе, будут проведены первые соревнования. На первый квартал 2018 года запланирован межрегиональный турнир.

Инвентарь для игры в бочча

Инвентарь для игры в бочча

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Паралимпиада Фото
Новости. Другие
2 октября 2017, понедельник
22:59 Петухов: в детстве у меня были позывы перейти из лыжных гонок в биатлон
22:29 Представлена новая, бордовая форма сборной России по лыжным гонкам
22:29 Хореограф Матвеева: Белоусова и Протопопов никакие не предатели!
22:17 Рябинский установил мировой рекорд в дальности прицельной стрельбы
22:09 Детские дома из 4 регионов РФ сформируют резерв для сборной России по бочча
21:31 Шипов: вероятно, из россиян на турнире претендентов сыграет один Карякин
21:01 Семилетний мальчик утонул на тренировке в бассейне Нижнего Тагила
20:29 Роллан переизбран на пост президента Международной федерации гребли
20:08 Федерация борьбы Венесуэлы отстранена от соревнований под эгидой UWW
19:56 Иванова: думаю, невероятная трудность Байлз была из-за недопустимых препаратов
19:11 «Спартак» завершит акцию «Своими глазами» благотворительным вечером
17:50 Казань с 2018 года будет принимать российский этап КМ по плаванию
17:31 Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии IAAF
17:20 Козырев: шансы отобраться на ОИ-2018 у кёрлингистов РФ будут
15:55 Павлова победила на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии
15:43 Опубликованы критерии отбора в сборную РФ по лыжным гонкам на ОИ-2018
15:30 Правительство РФ объявило благодарность Ласицкене и другим атлетам за ЧМ-2017
14:54 Кокшаров вызвал 32 гандболиста на сбор национальной команды РФ в Новогорске
13:58 Мельников победил на ЧР по парусному спорту в классе «Лазер Радиал»
13:34 Морозов — третий в общем зачёте Кубка мира по плаванию после четырёх этапов
13:26 Меняйло: основная задача Красноярского края — Универсиада и подготовка в ней
12:54 Е. Тарасова: на прыжке была техническая ошибка, которую нужно будет доработать
11:44 Японское антидопинговое агентство подписало соглашение с оргкомитетом ОИ-2020
11:27 Родионенко: никаких медальных планов на ЧМ по гимнастике не нужно, боже упаси
10:53 Определён состав команды клуба «Ахмат» на мемориал Ахмата Кадырова по борьбе
10:36 Мельников стал победителем турнира по греко-римской борьбе в Казахстане
10:33 Малеев: я больше стремлюсь подтягиваться к нашим мужикам на тренировках
10:00 Завьялова: как бы парадоксально ни звучало, но иногда дисквалификация полезна
09:57 Лыжный двоеборец Зайдль победил в общем зачёте летнего Гран-при, Яхин — 54-й
09:57 Коблова: в январе я перенесу ещё одну операцию на колене
09:54 Экипаж Каганского выиграл чемпионат класса J/70
09:44 Конькобежцы Грязцов и Казелина стали вторыми на 1500 м на турнире в Германии
09:06 Завьялова: во время дисквалификации казалось, что я никому не нужна
05:35 Юниорский чемпионат мира по тяжёлой атлетике перенесён из КНДР в Узбекистан
02:31 Российские борцы завоевали четыре золота в заключительный день мемориала Коркина
02:15 ФФККР: тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано
01:03 Горнолыжница Вонн хочет соревноваться с мужчинами
1 октября 2017, воскресенье
23:43 Медведева: Катю Боброву называю старшей сестрёнкой
22:48 Морозов: в паре с Тарасовой хотим как-то выделяться в олимпийский сезон
22:11 Карлсен выиграл шахматный турнир на острове Мэн, Крамник — 4-й
21:47 Сборная РФ — 20-я в общекомандном зачёте ЧМ по академической гребле
21:22 Состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка России по мини-футболу
21:11 «ВВА-Подмосковье» стала бронзовым призёром ЧР по регби
20:43 Магомедов стал 5-м на этапе Гран-при по дзюдо в Загребе
20:28 Российская женская восьмёрка с рулевой – 7-я на ЧМ по академической гребле
Все новости RSS
Партнерский контент