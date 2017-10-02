Петухов: в детстве у меня были позывы перейти из лыжных гонок в биатлон

Российский лыжник Алексей Петухов поделился мнением о различиях в подготовке лыжников и биатлонистов.

«В детстве у меня были позывы перейти из лыжных гонок в биатлон. Стрельба мне давалась хорошо, но по разным факторам не сложилось. Биатлон – это не просто стрельба, это стрельба на интенсивности.

Чувства зависти к биатлонистам нет. Мы со всеми ребятами дружим. Какая может быть зависть, если это два вида спорта практически одинаковых?

Лыжник всегда был на порядок выше в уровне подготовки. У лыжника идёт такая базовая, глобальная, мощная подготовка, валовый объём работы. У биатлонистов немного не так. У них максимальная дистанция – 20 км, но у них концентрация в голове, что еще нужно стрелять. Это тоже немаловажный фактор. Видимо, поэтому они такие своеобразные.

А лыжник – это такая лошадь паховая, работает и работает. Встала и попёрла на лыжню. У них немножко не так – главное концентрация и психология в большей степени», – приводит слова Петухова пресс-служба ЦСКА.