Российские судьи назначены на все личные виды соревнований фигуристов на ОИ-2018

В Оберстдорфе (Германия), где проходил международный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, состоялась жеребьёвка судей на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане 2018 года, сообщает Ice Network.

Представители России получили назначение на все личные виды соревнований и женский командный турнир.

Фигурное катание. Назначение судей на Олимпиаду-2018

Женщины: Россия, Канада, США, Япония, Казахстан, Южная Корея, Китай, Бельгия, Словакия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия.

Женщины, командные соревнования: Бельгия, Канада, Китай, Франция, Германия, Венгрия, Израиль, Латвия, Россия.

Мужчины: Япония, Китай, Испания, Канада, США, Россия, Израиль, Узбекистан, Латвия, Австралия, Казахстан, Франция, Чехия.

Мужчины, командные соревнования: Австрия, Канада, Китай, Финляндия, Венгрия, Израиль, Казахстан, Латвия, США.

Спортивные пары: Китай, Германия, Россия, Канада, Франция, Италия, США, Австралия, Австрия, Израиль, Чехия, Финляндия, Венгрия.

Спортивные пары, командные соревнования: Австралия, Канада, Китай, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Израиль.

Танцевальные пары: Канада, Франция, США, Россия, Италия, Израиль, Польша, Украина, Китай, Турция, Испания, Словакия, Япония.

Танцевальные пары, командные соревнования: Канада, Китай, Израиль, Япония, Словакия, Испания, США, Турция, Украина.