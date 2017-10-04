«Спартак» потерял первые очки в гандбольной Суперлиге после ничьей с УГНТУ-ВНЗМ

Уфимский УГНТУ-ВНЗМ на своей площадке сыграл вничью с московским «Спартаком» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Матч завершился со счётом 28:28. Самым результативным в составе хозяев стал Дмитрий Киреев, забивший 7 мячей. У «Спартака» 9 раз отличился Дмитрий Ковалёв.

Для УГНТУ-ВНЗМ это первая ничья в текущем розыгрыше чемпионата России. В предыдущих трёх матчах уфимцы добыли одну победу и потерпели два поражения. Теперь УГНТУ-ВНЗМ отобрал первые очки у «Спартака», который начал турнир в Суперлиге с четырёх побед подряд.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) – «Спартак» (Москва) – 28:28 (14:13).