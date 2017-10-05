Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Динамо» — «Пермские медведи»

5 октября астраханское «Динамо» на своей площадке примет «Пермских медведей» в рамках чемпионата России по гандболу среди мужских команд. Противостояние начнётся в 17:00 по московскому времени.

Для «Динамо» эта встреча станет пятой в текущем розыгрыше чемпионата России. Пока на счету астраханского коллектива одна победа и три поражения. «Пермские медведи» провели две игры — одна победа и одно поражение.

Посмотреть трансляцию этого противостояния можно на официальном сайте Федерации гандбола России.